Znęcał się nad matką i siostrą, rzucał w nie różnymi przedmiotami, groził śmiercią

Do przemocy fizycznej i psychicznej miało dochodzić od czerwca 2025 roku do 6 lutego 2026 roku.
"Mężczyzna od lat nadużywał alkoholu, a znajdując się pod jego wpływem, wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał matkę i siostrę słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, żądał od nich pieniędzy na zakup kolejnego alkoholu, żądał, aby wyprowadziły się z mieszkania" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Mężczyzna miał popychać i kopać siostrę, rzucał w nią przedmiotami.
Według prokuratury, 40-latek groził pokrzywdzonym zabójstwem, spaleniem domu oraz zabiciem zwierząt domowych. Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, w tym za znęcanie się nad kobietami.
40‑latek aresztowany za znęcanie się nad rodziną
Mężczyzna, podejrzany jest o przemoc domową, wobec swojej matki i siostry, oraz grożenie im zabójstwem. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. "Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia" - dodaje Węglarowicz-Makowska.
Sąd zastosował wobec 40–letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock