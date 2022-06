Zakłócali na skwerku ciszę nocną. Gdy przyjechał radiowóz, zaatakowali dwóch policjantów

czytaj dalej

Co najmniej 49 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w katastrofie, do której doszło w sobotę wieczorem w magazynie kontenerów na południowym wschodzie Bangladeszu - poinformowały w niedzielę miejscowe władze. W magazynie najpierw wybuchł pożar, a następnie doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której wybite zostały okna w pobliskich budynkach.