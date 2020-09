Kilkaset metrów podziemnych tuneli. Kiedyś miały chronić, dziś przypominają o historii

Podziemne, betonowe zygzaki

- Sieć podziemnych, betonowych korytarzy, takie zygzaki położone względem siebie, miały zabezpieczać ludność przed podmuchami bomb przeciwlotniczych. Taka szczelina miała dwa zwykłe przedsionki i gazoszczelne drzwi. Czasem były one oświetlane, czasem chroniący się tu ludzie musieli mieć latarki, czy świece - opisuje Zdzisław Abramowicz, miłośnik historii Bolesławca. I dodaje: - W szczelinie pod bolesławieckim szpitalem mogło ukryć się około dwustu osób. Ważne jednak było to, by szczelina przeciwlotnicza znajdowała się w pewnej odległości od budynków. To miało zabezpieczyć podziemne tunele przed zasypaniem przez gruz w razie powalenia czy zniszczenia budynków.

"Szpital to nie tylko leczenie, ale też kawał historii"

Sieć korytarzy ciągnących się pod szpitalem ma kilkaset metrów. A przynajmniej tyle już wkrótce może zostać otwartych i udostępnionych zwiedzającym. - Do niedawna służyły one jako magazyn szpitala. Zostały jednak uprzątnięte i mogą zostać udostępnione w celach turystycznych - mówi Kamil Barczyk, dyrektor bolesławieckiego szpitala. Skąd taki pomysł? Dyrektor wyjaśnia: - Chcemy otworzyć je i szpital, bo szpital to nie tylko leczenie, ale też kawał historii. Te schrony mogłyby pokazać, co działo się tu na przestrzeni lat. Temu pomysłowi przyklaskuje Abramowicz. - Dawniej na terenie miasta mieliśmy mnóstwo takich szczelin, ale znaczna większość z nich zniknęła. A to przecież część naszej historii, którą warto pokazywać i o której warto pamiętać.