Czerwone światło na sygnalizatorze i zamknięta rogatka nie powstrzymały ani pieszych, ani kierowców

Przejazd wcześniej uszkodził rowerzysta

Jak tłumaczy Mirosław Siemienic, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., rogatka została wcześniej uszkodzona przez rowerzystę, który po opuszczeniu szlabanów postanowił przejść przez tory. Kolejarze o awarii wiedzieli. Jednak dojazd ekipy serwisowej na miejsce trwa około 20 minut. A w tym czasie kierowcy zaczęli slalomem pokonywać przejazd. - Obsługa pociągów została poinformowana o awarii. Składy zwalniały do 20 kilometrów na godzinę - podkreśla Siemieniec. I dodaje, że na przejazdach kolejowych umieszczone są żółte tabliczki z informacjami o danym przejeździe i numerami telefonów. Rzecznik PKP przypomina też, że 99 proc. wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowych to efekt niebezpiecznych zachowań kierowców.

"Takie zachowanie to brak rozsądku"

- Pamiętajmy, że na przejazdach kolejowych musimy zachować szczególną ostrożność. Takie zachowanie - jak zarejestrowane na nagraniu - to brak rozsądku. Widać, że coś się dzieje, bo o tym ostrzega sygnalizacja, a kierowcy to lekceważą i stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych - podkreśla Tomasz Kazimierczuk z policji w Bolesławcu. Jak w takim razie powinni zachować się kierowcy? Kazimierczuk tłumaczy: - Kierowca powinien chwilę poczekać, a jeśli sytuacja trwa dłużej to powinien powiadomić odpowiednie służby. Do tego służą numery widoczne na specjalnych naklejkach na przejazdach kolejowych lub słupek alarmowo-rozmówczy. Jednak jeśli - jak w przypadku przejazdu z Bolesławca - nie udaje się nawiązać połączenia za pomocą słupka, pozostaje kontakt z numerem alarmowym 112. - Na taki przejazd nigdy nie powinniśmy wjeżdżać, zamiast tego zawrócić i poszukać alternatywnej drogi - mówi policjant. I zapowiada, kierowcy widoczni na nagraniu odpowiedzą za swoje zachowanie, a sprawy zostaną skierowane do sądu.