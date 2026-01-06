Był pod wpływem narkotyków, nie miał prawa jazdy. Potrącił pieszego na przejściu

32-latek potrącił pieszego w Bolesławcu. Był pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy Źródło: KPP w Bolesławcu

Do zdarzenia doszło 30 grudnia 2025 roku, przed godziną 7 na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej, Zwycięstwa i Leśnej w Bolesławcu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu na przejściu dla pieszych.

"Podejrzany w niedostateczny sposób obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego potrącił prawidłowo przechodzącego przez jezdnię, w wyznaczonym do tego miejscu 55-letniego mężczyznę . Na skutek tego zdarzenia pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń głowy, skutkujących ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Potrącił pieszego na przejściu w Bolesławcu Źródło: KPP w Bolesławcu

Był pod wpływem narkotyków

Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę, który prowadził pojazd pod wpływem metamfetaminy oraz pomimo decyzji o cofnięciu mu uprawnień.

Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został doprowadzony najpierw do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, a następnie do sądu. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, które obejmują spowodowanie wypadku ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz jazdę bez uprawnień. 32-latek wcześniej był już karany sądownie za zniszczenie mienia.

32-letni kierowca trafił do aresztu Źródło: KPP w Bolesławcu

Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

