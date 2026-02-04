Do zdarzenia doszło w okolicach Bolesławca Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek 30 stycznia na terenie powiatu bolesławieckiego. Według ustaleń śledczych, mężczyzna zareagował agresją na kolejne uwagi dotyczące utrzymania porządku w domu.

"Sprawca używając siły fizycznej przewrócił pokrzywdzoną na podłogę, a następnie kopał ją po głowie i całym ciele . Kiedy kobieta próbowała uciec, złapał matkę i rzucił na schody, w wyniku czego osunęła się na podłogę. Groził jej przy tym zabójstwem, co z uwagi na jego zachowanie, wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że groźby te zostaną spełnione" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W pewnym momencie kobiecie udało się uciec do sąsiada, skąd powiadomiła policję. Z poważnymi obrażeniami twarzy i ciała została przewieziona do szpitala, gdzie nadal przebywa.

Atak na matkę i groźby zabójstwa

20‑latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Usłyszał zarzuty pobicia ze skutkiem powyżej 7 dni oraz kierowania gróźb karalnych. Teraz grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

"Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia" - dodaje prokuratura.

Sąd Rejonowy zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, na okres trzech miesięcy.

