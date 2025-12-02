Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Osiem miesięcy więzienia dla pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem

Skazany 50-latek
Złamał dwa zakazy, w tym dożywotni. Pijany kierowca busa skazany na więzienie
Źródło: Policja Bolesławiec
Nocna kontrola w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) zakończyła się zatrzymaniem 50-latka, który prowadził busa z 1,3 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna miał dwa sądowe zakazy jazdy, w tym jeden dożywotni. Sąd skazał go na 8 miesięcy więzienia i 10 tys. zł świadczenia.

Sąd w trybie przyspieszonym wydał wyrok wobec 50-letniego kierowcy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podczas nocnego patrolowania centrum miasta zatrzymali do kontroli busa, którym kierował mieszkaniec gminy Osiecznica. 

"Kierujący miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna ma dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi" - informuje policja w Bolesławcu.

Zakazy wydane zostały przez sądy z Żagania i Nowej Soli, co gorsze jeden z nich jest dożywotni. 50-latek na swoim koncie ma zatrzymania za jazdę w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu oraz lekceważenie decyzji o cofnięciu uprawnień. 

Skazany 50-latek
Skazany 50-latek
Źródło: Policja Bolesławiec

Wyrok sądu

Sąd w trybie przyśpieszonym skazał 50-latka na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, a także nałożył obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Bolesławiec

Udostępnij:
TAGI:
BolesławiecWojewództwo dolnośląskie
Czytaj także:
shutterstock_419367193
Założenie firmy ma być prostsze. mObywatel z nowymi funkcjami
BIZNES
Nicolas Maduro
Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 
Świat
imageTitle
Bolszunow zawieszony po skandalu na zawodach
EUROSPORT
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Konkret24. Odra w USA i w Polsce
15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza
Zdrowie
Adam B. usłyszał nieprawomocny wyrok za skatowanie pięciomiesięcznej suczki Misi
Misia konała w męczarniach. Sąd chce wysłać Adama B. do więzienia
Kraków
Pies na łańcuchu
"Ręce opadają", "płakać się chce". Politycy o decyzji prezydenta
Polska
Ewakuacja (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób
Wrocław
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
METEO
Tusk, Hołownia, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz
Spotkanie liderów koalicji. Jest "kilka spraw do przegadania"
Polska
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
WARSZAWA
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
WARSZAWA
Sędzia Tomasz Wojciechowski
Zwabił szwagierkę zbierać pokrzywy, Joanna zginęła. Zapadł wyrok
Rzeszów
imageTitle
Nowe twarze w kadrze skoczków na najbliższe konkursy
EUROSPORT
imageTitle
Najlepsza piłkarka świata przeszła operację
EUROSPORT
Pochmurno
Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon
METEO
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
Technologia
Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z delegacją ukraińską do USA
"Rosjanie rozpoczęli nowe kampanie dezinformacyjne"
Świat
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
BIZNES
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nowy system w ochronie zdrowia. Prezydent jest za
Zdrowie
imageTitle
Rosyjscy narciarze z szansą na igrzyska. Zapadła ważna decyzja
EUROSPORT
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Pijany urzędnik w starostwie powiatowym. Interweniowała policja
Lubuskie
Łukasz W. stanął przed sądem [materiał z 2021 roku]
Patoyoutuber i jego znajomi uniewinnieni. Nie wiadomo, dlaczego
Szczecin
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
BIZNES
Zginął kierowca ciężarówki
Na A4 spłonęła cysterna przewożąca tłuszcz zwierzęcy. Jedna osoba nie żyje
Opole
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Pierwsza schizma od ponad wieku? Spór między innymi o kobiety
Świat
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
"Pięć minut" Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Co mówił o nich wcześniej
Polska
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
BIZNES
imageTitle
Zimowe szaleństwo. W Wiśle mają skakać przy komplecie publiczności
EUROSPORT
shutterstock_2018878931_1
Zabili kluczowego handlarza fentanylem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica