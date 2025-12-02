Osiem miesięcy więzienia dla pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem

Złamał dwa zakazy, w tym dożywotni. Pijany kierowca busa skazany na więzienie Źródło: Policja Bolesławiec

Sąd w trybie przyspieszonym wydał wyrok wobec 50-letniego kierowcy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podczas nocnego patrolowania centrum miasta zatrzymali do kontroli busa, którym kierował mieszkaniec gminy Osiecznica.

"Kierujący miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna ma dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi" - informuje policja w Bolesławcu.

Zakazy wydane zostały przez sądy z Żagania i Nowej Soli, co gorsze jeden z nich jest dożywotni. 50-latek na swoim koncie ma zatrzymania za jazdę w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu oraz lekceważenie decyzji o cofnięciu uprawnień.

Skazany 50-latek Źródło: Policja Bolesławiec

Wyrok sądu

Sąd w trybie przyśpieszonym skazał 50-latka na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, a także nałożył obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

