Ominął auta przed przejściem, wyprzedzał na pasie do skrętu w lewo. "Aż go rzucało"

To ludzie tworzą miejsce, może mieć ono fantastyczną energię i takim właśnie miejscem jest Opera Leśna. Tam po prostu chce się wracać, grać i być - mówiła w "Faktach po Południu" o występie w Top of The Top Sopot Festival wokalistka zespołu Blue Cafe Dominika Gawęda. Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia. Zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki, przyjadą również goście z zagranicy.