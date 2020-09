Najpierw dzwonił fałszywy policjant, później prokurator. 70-latka niemal straciła 250 tysięcy złotych

Najpierw był fałszywy policjant, później prokurator

Po wyjściu z banku seniorka przekazała część gotówki kobiecie, która do niej podeszła. W ten sposób mieszkanka Bolesławca pozbyła się oszczędności swojego życia. Kilkadziesiąt minut później 23-letnia kobieta była w rękach policjantów. Ci odzyskali także gotówkę należącą do 70-latki. - Następnie, w toku dalszych czynności, funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Dzięki temu zablokowano przestępcom możliwość przejęcia znacznej części pieniędzy należących do pokrzywdzonej. Łącznie odzyskano 250 tysięcy złotych - podkreśla Jabłoński.