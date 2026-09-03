Wrocław Na pokładzie samolotu, w eskorcie policji, wrócił do Polski i trafił do więzienia Oprac. Svitlana Kucherenko |

Skazany 36-latek jest już w Polsce, odbywa zasądzoną karę Źródło wideo: KPP Bolesławiec Źródło zdj. gł.: KPP Bolesławiec

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Bolesławieccy policjanci szukali 36-letniego obywatela Słowacji, który w 2021 roku został skazany, między innymi za kradzieże, przez sąd na rok i sześć miesięcy więzienia. Nie stawił się jednak do odbycia zasądzonej kary. Sąd Rejonowy w Bolesławcu wystawił za nim list gończy.

Policjanci ustalili początkowo, że mężczyzna mógł wrócić do rodzinnego kraju. Sprawdzenie wskazanego adresu nie przyniosło jednak rezultatu. Dowiedzieli się jednak, gdzie przebywa.

Ukrywał się w Wielkiej Brytanii

"W wyniku współpracy służb 36-latek został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Następnie w ramach procedury ekstradycyjnej, został przekazany stronie polskiej i sprowadzony do kraju" - informuje policja w Bolesławcu.

36-latek jest już w Polsce, odbywa zasądzoną karę Źródło zdjęcia: KPP Bolesławiec

36-latek został przetransportowany samolotem z Londynu do Warszawy. Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę.