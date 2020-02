"Materiały niebezpieczne" na osiedlu w Bolesławcu. Ewakuowani mieszkańcy

- Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzili działania na terenie powiatu bolesławieckiego. W trakcie tych czynności ujawnili w jednym z miejsc materiały niebezpieczne, pirotechniczne. W związku z koniecznością ich zabezpieczenia zarządzono ewakuację okolicznych gospodarstw domowych - mówi Kamil Rynkiewicz z zespołu prasowego dolnośląskiej policji.

Ewakuacja

Już we wtorek policjanci pojawili się na osiedlu Przylesie w Bolesławcu. Chodzili od drzwi do drzwi i informowali o planowanej ewakuacji. Ta rozpoczęła się w środę rano i objęła siedem budynków jednorodzinnych.

- Większość osób, mając na uwadze to, co się dzieje, opuściła we własnym zakresie swoje domy - przyznaje Rynkiewicz.