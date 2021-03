Wszedł na dach i przykucnął za kominem, bo nie chciał trafić do więzienia

Policjanci z Bolesławca (województwo dolnośląskie) poszukiwali 29-latka, który miał trafić do więzienia za łamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Próbował się ukryć na dachu, za kominem.

- 29-letni mężczyzna, gdy tylko usłyszał zbliżających się policjantów ukrył się na strychu - informuje Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Kryjówka musiała się mężczyźnie wydawać niezbyt bezpieczna, bo - jak mówi policjantka - "tak bardzo chciał uniknąć odpowiedzialności", że zdemontował kilka dachówek i wszedł na dach. Tam ukrył się za kominem. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Z nowym zarzutem trafił za kraty

Okazało się, że mężczyzna zadał sobie niepotrzebny trud, bo policjanci szybko go zlokalizowali i zatrzymali. 29-latek został ściągnięty z dachu, a stamtąd trafił do aresztu. Za kratami spędzi osiem miesięcy za łamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami. - W jego aucie mundurowi znaleźli ponad 150 porcji handlowych marihuany. Za to mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających - przekazuje Kublik-Rościszewska.