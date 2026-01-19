17-letni uczeń rzucił krzesłem w nauczycielkę. Usłyszał zarzut

Do zdarzenia doszło w środę, 14 stycznia, na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
- 17-latek podczas zajęć lekcyjnych rzucił krzesłem w nauczycielkę, naruszając jej nietykalność cielesną. Bezpośrednio po zdarzeniu 17-latek opuścił teren szkoły - informuje tvn24.pl podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.
W wyniku zdarzenia nauczycielka doznała delikatnego zadrapania, nie wymagała opieki medycznej.
Usłyszał zarzut
W piątek nastolatek usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - nauczycielki - skutkującego naruszeniem czynności narządu ciała na czas poniżej siedmiu dni.
- Ma skończone 17 lat, co oznacza, że w świetle prawa odpowiada jako osoba dorosła - dodaje policjantka.
Za czyn ten grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
