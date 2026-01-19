Logo strona główna
Wrocław

17-letni uczeń rzucił krzesłem w nauczycielkę. Usłyszał zarzut

Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
Bolesławiec
17-letni uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) podczas lekcji rzucił krzesłem w nauczycielkę. Nastolatek usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Do zdarzenia doszło w środę, 14 stycznia, na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

- 17-latek podczas zajęć lekcyjnych rzucił krzesłem w nauczycielkę, naruszając jej nietykalność cielesną. Bezpośrednio po zdarzeniu 17-latek opuścił teren szkoły - informuje tvn24.pl podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

W wyniku zdarzenia nauczycielka doznała delikatnego zadrapania, nie wymagała opieki medycznej.

Usłyszał zarzut

W piątek nastolatek usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - nauczycielki - skutkującego naruszeniem czynności narządu ciała na czas poniżej siedmiu dni.

- Ma skończone 17 lat, co oznacza, że w świetle prawa odpowiada jako osoba dorosła - dodaje policjantka.

Za czyn ten grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

BolesławiecSzkoła
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica