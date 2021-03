Wisiał metr nad ziemią, zaplątany w stalowe linki. Uwalniali go ponad godzinę

Zaplątane, w metalowe linki rozwieszone na drzewie, zwierzę zauważyli spacerowicze. Borsuk wisiał metr nad ziemią. A linki, przy każdym ruchu zestresowanego i przestraszonego zwierzęcia, wbijały się w jego ciało. Spacerowicze o sprawie powiadomili Stowarzyszenie Ekostraż. I to właśnie jej wolontariusze ruszyli na pomoc dzikiemu zwierzęciu. - Borsuk wpadł we wnyki kłusownicze, specjalnie tam przez kogoś pozostawione. Nie wiemy tylko, czy była to pułapka zastawiona na borsuka, czy inne zwierzę - podkreśla Katarzyna Szakowska z Ekostraży. I dodaje, że nie wiadomo jak długo borsuk był w ten sposób uwięziony. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>