Najpierw wybił szybę w aucie, później w nim zasnął

- 35-letni świdniczanin wybił szybę w samochodzie, żeby się w nim przespać. Mężczyzna przyjechał w środę do swojej dziewczyny do Wałbrzycha, a następnie pokłócił się z nią. Był pod wpływem alkoholu. W wyniku sprzeczki opuścił jej mieszanie i udał się na pobliski przystanek autobusowy. Tam, z uwagi na stan upojenia alkoholowego, zasnął - przekazała aspirant sztabowa Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Policja: został odwieziony do noclegowni dla bezdomnych, ale pokłócił się i wrócił na przystanek

Dodała, że podczas nocnego patrolu dostrzegli go wałbrzyscy policjanci, którzy przewieźli mężczyznę do noclegowni dla bezdomnych. - 35-latek nie zagrzał tam długo miejsca. Wdał się w kłótnię z przebywającymi mężczyznami i musiał opuścić to miejsce. Ponownie udał się na przystanek autobusowy, jednak zamiast do domu, pojechał do Boguszowa-Gorc - poinformowała policjantka. I dodała: - 35-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że był bardzo zmęczony i chciał się gdzieś przespać.