Mimo trwającej epidemii poszli do urn i w referendum odwołali burmistrza oskarżonego o korupcję

Tylko 66 głosów przeciwnych i aż 3925 za odwołaniem burmistrza Boguszowa-Gorców na Dolnym Śląsku. Po niedzielnym referendum, oskarżony o korupcję Jacek C. straci swoje stanowisko. Od grudnia 2018 roku przebywa w areszcie. Trwa jego proces.

O ważności referendum poinformowała przewodnicząca miejskiej komisji referendalnej Dorota Opalska. W poprzednich wyborach samorządowych uczestniczyło w gminie Boguszów-Gorce 5145 wyborców. Obecnie, by referendum w sprawie odwołania było ważne, musiało pójść do urn 3/5 tych wyborców, czyli co najmniej 3089 osób.