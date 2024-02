Miał ochotę na jajecznicę i rosół, ukradł pięć kur i 50 jajek. W więzieniu może spędzić 15 lat

czytaj dalej

Gazprom w 2023 roku sprzedał do Europy mniej gazu ziemnego niż rok wcześniej. To niejedyny problem rosyjskiego koncernu energetycznego. "Z końcem 2024 roku wygasa obecna umowa tranzytowa pomiędzy Gazpromem a ukraińskim Naftohazem. Strona ukraińska sygnalizuje niechęć do prolongowania kontraktu z powodów politycznych" - zwrócił uwagę Ośrodek Studiów Wschodnich. Może się zatem okazać, że wkrótce dla Gazpromu "jedyną dostępną trasą bezpośredniego przesyłu błękitnego paliwa na Zachód będzie bułgarski odcinek TurkStreamu o relatywnie niewielkiej przepustowości".