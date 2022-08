Wybuch w Bogatyni. Dwie osoby ranne

Jak powiedział dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, do wybuchu gazu doszło po godzinie 20 w jednym z mieszkań pięcioklatkowego bloku na Osiedlu Orła Białego w Bogatyni. - Wybuch nastąpił w mieszkaniu w skrajnej klatce na ostatniej kondygnacji. Dwie osoby są ranne - relacjonował strażak.

Dwie klatki wyłączone

- Na tę chwilę zostały wyłączone dwie klatki, nie ma możliwości, żeby mieszkańcy wrócili do lokali. Straż rozstawiła namioty pneumatyczne, gdzie można się schować. Jeśli chodzi o przyczyny wybuchu - będzie to ustalane przez policję. Kompletnie zostały zniszczone trzy mieszkania - mówi st. strażak Magdalena Cwynar, oficer prasowy komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.

Mieszkańcy w szoku

- Usłyszałem wybuch i wybiegliśmy z bloku. Tu są kuchenki gazowe. Przeżyłem dwa wybuchy gazowe w życiu, jeden w bloku obok. Takiego huku nigdy nie słyszałem, jakbym został ogłuszony. Mieszkam na drugim piętrze w klatce obok, byłem w łazience. Żona też się przestraszyła. Od tamtej pory czekamy, nie wiemy co się będzie działo - opowiada Jan. - Wybuch był w tamtej klatce, mnie nie było w domu wtedy. Jak przyjechałam to zobaczyłam. Bardzo to przeżywam, niby u mnie nic się nie stało, ale okna otworzyło. Doniczki z kwiatami powywracało, a to niby dwie klatki dalej. Ja też mam butlę, bo tu wszyscy mają - dodaje Stanisława. - Pozwolili wejść, wzięłam ręczniczek, leki. Mam wspaniałą koleżankę, która przyjmuje mnie na noc. Ja jestem na parterze, siedziałam na balkonie, poczułam podmuch powietrza. Teraz w tej chwili dobrze. Dobrze, że wszyscy żyją. O tej porze normalnie pracujemy, siedzimy albo telewizję oglądamy. Najważniejsze, że wszyscy zdrowi jesteśmy. Ja siedziałam przed telewizorem, coś tam szyłam. Nagle podmuch i myślę, że ktoś wysadził samochód. Ale wyjrzałam na dwór i tylko się zastanawiałam, co wziąć ze sobą - opowiada Eugenia.