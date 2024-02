Tragiczny wypadek. Nie żyje 24-letni kierowca

czytaj dalej

Grammy 2024 za nami. Taylor Swift ustanowiła nowy rekord w historii nagród, zostając pierwszą osobą, której cztery płyty wyróżniano w jednej z najważniejszych kategorii - Album Roku. Listę nagrodzonych - szczególnie w budzących największe zainteresowanie kategoriach - zdominowały kobiety. Billie Eilish i Finneas - autorzy "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" - zostali twórcami Piosenki Roku.