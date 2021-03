Ona zginęła w wybuchu gazu na Ukrainie, on pracował w Polsce i zaginął. Zostawili dwójkę małych dzieci

W styczniu 2020 roku w stawie w Bieniowicach znaleziono ciało. Dopiero badania pozwoliły na określenie płci zmarłego. Okazało się, że był to mężczyzna w wieku około 40 lat. Zginął kilka miesięcy wcześniej. Prawdopodobnie na przełomie lata i jesieni 2019 roku. By ustalić tożsamość zmarłego śledczy zdecydowali się na opublikowanie zdjęcia zegarka, jaki mężczyzna miał przy sobie . OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Trop prowadzi do zaginionego obywatela Ukrainy

I choć początkowo telefony w prokuraturze się urywały to żadna z informacji nie pozwoliła śledczym rozwiązać zagadki tożsamości zmarłego. Przełomem mogła być informacja od tajemniczej kobiety, która rozpoznała zegarek na srebrnej bransolecie z czarnym cyferblatem. Jednak kobieta do śledczych nigdy formalnie się nie zgłosiła.

Zgadza się wiek i wzrost. Polscy śledczy poproszą o pomoc Ukrainę

- Ta informacja jest dla nas o tyle istotna, że z protokołu sekcji zwłok wynika, że zarówno wiek i wzrost zmarłego zbliżone były do wieku i wzrostu zaginionego obywatela Ukrainy. Andrij Czemeris ma 170 centymetrów wzrostu i tyle miał nasz denat. Zaginiony mężczyzna miałby dziś 38 lat, a wiek zmarłego - w protokole z sekcji - oceniono na pomiędzy 35. a 42. rokiem życia - relacjonuje prokurator. I zapowiada: - W sprawie zwrócimy się do właściwych organów Ukrainy, by te przesłały nam próbki DNA do badań identyfikacyjnych. Prokuratorzy po raz kolejny apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Szukają zwłaszcza osób, które posiadają wiedzę na temat zaginionego obywatela Ukrainy. Te można przekazywać prokuraturze dzwoniąc pod numer 76 72 31 220 lub kontaktując się z policją.