Suszarka z praniem pośród drzew. "Najnowszy trend - wietrzenie ubrań zapachem lasu"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: pranie można rozwieszać na podwórku, a nie w lesie

Jak się okazuje do - uwiecznionego na zdjęciu - zdarzenia doszło w Bielawie (woj. dolnośląskie). - To jest sytuacja pokazująca, jak dziwne rzeczy można znaleźć w lesie - powiedziała nam Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. I dodała: - Ta suszarka stała w lesie, ale całkiem niedaleko zabudowań. Po prostu mieszkańcy budynku, który sąsiaduje z lasem, wystawiali tam pranie, żeby wyschło, po czym zabierali je z powrotem do domu.