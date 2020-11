Zginęła w mieszkaniu, ciało znaleziono w kompostowniku. Syn z zarzutami. "Zbrodnia dobrze zaplanowana"

W czwartkowy wieczór w kompostowniku na terenie jednego z ogródków działkowych w Bielawie znaleziono skrępowane ciało 64-latki. Zarzuty w sprawie zabójstwa usłyszał Łukasz B., 32-letni syn kobiety. - Usłyszał zarzut zabójstwa poprzez zadanie matce ciosów w głowę oraz uduszenie – mówi Tomasz Fedorszczak, szef Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. I choć prokurator wskazuje, że zebrane do tej pory dowody "jednoznacznie wskazują, że to 32-latek jest sprawcą zbrodni", to mężczyzna do zarzucanych mu czynów się nie przyznaje. - Twierdzi, że to nie on i że nie było go na miejscu zbrodni. Nie ma jednak żadnego alibi - podkreśla prokurator. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Zabójstwo w mieszkaniu, ciało porzucone w kompostowniku

Co do tej pory ustalili śledczy? - Nie mamy wątpliwości, że do zabójstwa doszło w mieszkaniu kobiety, a ciało zostało porzucone na ogródku działkowym. By tam się dostać wystarczy przejść przez ulicę - mówi Fedorszczak. I dodaje, że B. po dokonaniu zbrodni ciało swojej ofiary na taczce wywiózł właśnie na pobliski ogródek działkowy. - Tam, jak wynika ze zgromadzonych dowodów, wrzucił je do kompostownika. Ciało było skrępowane po to, by zajmowało jak najmniej miejsca, gdy było wynoszone z domu. Było też owinięte w czarny worek i przykryte warstwą ziemi - relacjonuje prokurator. To właśnie świeżo usypana i zbytnio ubita warstwa ziemi w kompostowniku zwróciła później uwagę policjantów, którzy sprawdzali działkę należącą do rodziny B.