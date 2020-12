Z udarem, od szpitala do szpitala, siedem godzin w karetce. W końcu go przyjęli, zmarł po 20 minutach

- Od razu skierowali się do szpitala z oddziałem neurologii, czyli do "Latawca" w Świdnicy. Tam niestety nie został przyjęty. Zrobili mu test na koronawirusa, który wyszedł pozytywny, więc wysłali go do powiatowego covidowego, czyli do szpitala w Dzierżoniowie. Tam również go nie przyjęli, twierdząc, że nie było wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a oni nie mają miejsc, a także sposobu leczenia. Tam nie ma neurologii - relacjonuje wnuczka pana Jana.