Ośmioletnia dziewczynka potrącona przez nauczycielkę na szkolnym parkingu

Do zdarzenia doszło w środę, chwilę przed godziną 8 rano. Na parkingu szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Waryńskiego w Bielawie (woj. dolnośląskie) samochód osobowy potrącił 8-latkę. O zdarzeniu jako pierwszym poinformował portal Doba.pl .

Do zdarzenia doszło na parkingu przed bielawską szkołą podstawową

- Dziewczynka doznała poważnych urazów głowy. Utraciła funkcje życiowe, ale zostały one przywrócone. Została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu - dodał Wojtyra.