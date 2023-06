Pożar czterech wagonów z miałem węglowym. Na miejscu sześć zastępów straży pożarnej

czytaj dalej

Senacka komisja zwróciła się do biura legislacyjnego, by opracowało projekt ustawy w sprawie nowego dodatku. Chodzi o świadczenie dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni staż małżeński. Jego wysokość miałaby wynosić od pięciu do ośmiu tysięcy złotych.