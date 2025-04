Oleśnica. Grzegorz Braun wraz z uczestnikami swojej "interwencji" odmówił modlitwę w intencji Źródło: MojaOlesnica.pl

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) próbował w środę dokonać "zatrzymania obywatelskiego" w szpitalu w Oleśnicy pracującej tam ginekolożki Gizeli Jagielskiej. "Interwencja" europosła dotyczyła kwestii aborcji wykonywanych w szpitalu.

Awantura w szpitalu w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). W placówce pojawił się dziś europoseł i kandydat w wyborach prezydenckich Grzegorz Braun. Wraz z kilkoma osobami odmówił modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Potem, jak widać na nagraniach z zajścia, uniemożliwiał pracę dr Gizeli Jagielskiej, specjalistce położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczyno-płodowej.

Lekarka relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu w środę do popołudnia, powiedziała, że Grzegorz Braun "wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził mi drogę z jakimiś nieznanymi mi ludźmi i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym, nie pozwalając mi wykonywać obowiązku lekarza przez ponad godzinę”.

- Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby, doszło też wobec mnie do rękoczynu, ponieważ jak chciałam odjeść, to byłam popychana i szarpana – powiedziała lekarka. Jagielska oceniła, że w środę za sprawą Brauna w szpitalu "dzieje się kosztem pacjentek kampania wyborcza”.

Braun zaapelował do policjantów

Na miejsce wezwano policję. Kandydat na prezydenta Polski poinformował funkcjonariuszy, że dokonuje obywatelskiego zatrzymania lekarki i domagał się od policjantów, by ci przeprowadzili czynności. Zaapelował również, by uniemożliwili ginekolożce kontakt z pacjentami.

- Narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy – przyp. red.). Dokonuję zatrzymania obywatelskiego i wzywam was panowie policjanci byście nie dopuścili, by pani Gizela Jagielska miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi – mówił kandydat na prezydenta.

Na wideo relacji prowadzonej przez portal mojaoleśnica.pl widać, jak Braun i kilka innych osób, tarasują przejście, a lekarka w spokojny, stanowczy sposób domaga się by europoseł umożliwił jej kontynuowanie pracy. Kobieta próbuje przejść, ale polityk jej to uniemożliwia, jednocześnie twierdząc, że ta narusza jego nietykalność osobistą.

Braun zarzucił policjantom sabotowanie czynności oraz stanięcie po stronie "osoby podejrzewanej o przestępstwo". Próbował również interweniować u komendanta powiatowego i dolnośląskiego. Został ponownie poinformowany, że w sprawie, która go bulwersuje prowadzone jest prokuratorskie śledztwo.

Pełniąca obowiązki rzecznika oleśnickiej policji sierżant sztabowy Karolina Walczak powiedziała, że policjanci są na miejscu w szpitalu. - Zabezpieczają teren szpitala, aby nie doszło tam do przepychanek i sprzeczek i aby nie ucierpieli pacjenci i pracownicy szpitala - powiedziała policjantka.

Zdecydowała się na inny szpital

O szpitalu w Oleśnicy zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Gazeta Wyborcza opisała historię pani Anity, która była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży. Dopiero na późnym etapie ciąży kobieta dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Pomocy wśród organizacji proaborcyjnych szukała w tej sprawie rodzina pacjentki.

Po powrocie z oddziału psychiatrycznego została poddana kolejnym badaniom i zwołano dwa konsylia, na których miały zapaść decyzje dotyczące dalszego postępowania z ciążą. Pacjentka złożyła podanie o aborcję, konsylium psychiatryczne uznało, że "istnieją przesłanki do terminacji ciąży".

Pani Anita razem z mężem zdecydowali się na aborcję "chcąc oszczędzić Felkowi cierpienia". Zażądano od niej więcej badań. Podczas konsultacji lekarskich pacjentka miała czuć się zlekceważona z powodu sprzecznych informacji specjalistów.

Część lekarzy twierdziła, że wada jest poważna, podczas gdy inni utrzymywali, że rokowania są niejasne i więcej będzie wiadomo dopiero po narodzinach. Miała nie uzyskać jednoznacznego wsparcia w decyzji o przerwaniu ciąży, a jej stan psychiczny był ignorowany. Kobieta wypisała się ze szpitala na żądanie.

Ciążę przerwano ostatecznie w szpitalu w Oleśnicy. Zabieg przerwania ciąży w 36. tygodniu przeprowadziła ginekolożka dr Gizela Jagielska, stosując metodę indukcji asystolii płodu. Polega ona na podaniu do jego serca chlorku potasu w zastrzyku. Lekarka oceniła, że przerwanie tej ciąży było zgodne z prawem. Wskazała również, że konsultowała się z krajowym konsultantem.

Pod lupą prokuratury

Sprawą aborcji w Oleśnicy zajmuje się tamtejsza prokuratura rejonowa, która wszczęła śledztwo w sprawie przeprowadzenia aborcji z naruszeniem prawa.

Podjęcie takich działań potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prokurator Karolina Stocka-Mycek. Dr Jagielska przekazała, że nie otrzymała w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji z prokuratury.

