Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Pieszy "pokonał bariery energochłonne, wszedł pod jadący samochód", był pijany

Sędzia warszawskiego Sądu Okręgowego Igor Tuleya, który był zawieszony przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną, miał wrócić w poniedziałek do pracy po prawomocnym wyroku sądu. Wiceprezes tego sądu nie dopuścił go jednak do orzekania. - Podejmiemy dalsze kroki, by wyegzekwować to orzeczenie, będziemy walczyli do końca - zapowiedział Tuleya.