Pieszy w nocy na autostradzie. Szedł do rodziny, trafił do więzienia

Patrol wrocławskiej drogówki zatrzymał mężczyznę, który nocą spacerował autostradą A4. 35-latek tłumaczył, że zmierza do rodziny mieszkającej w Strzegomiu. Jak się okazało, był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Z autostrady do więzienia

Zazwyczaj w podobnych sytuacjach sprawa kończy się na przewiezieniu takiej osoby w bezpieczne miejsce i wystawienie jej mandatu. W tym przypadku było jednak inaczej. Po sprawdzeniu danych personalnych 35-latka w policyjnych bazach okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia. Zamiast do rodziny trafił prosto do zakładu karnego w Świdnicy.