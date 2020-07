Spowodował kolizję i ruszył autostradą pod prąd. Kierowcy tirów pomogli go zatrzymać, trafił do aresztu

Jechać dalej nie pozwolili kierowcy tirów

Gdy mundurowi wjechali na autostradę zobaczyli zablokowane przez ciężarówki auto. - Kierowca pojazdu stawiał opór wobec interweniujących funkcjonariuszy. Okazało się, że 46-letni obywatel Ukrainy miał 2,5 promila alkoholu w organizmie - relacjonuje policjantka. I dodaje: - Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna początkowo jechał w stronę Wrocławia, a do kolizji doprowadził, gdy włączał się do ruchu. Po uderzeniu w busa zmienił kierunek jazdy. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o aresztowaniu 46-latka na najbliższe trzy miesiące. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdę po pijanemu grozi mu do 12 lat więzienia.