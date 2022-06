Auto uderzyło w autobus komunikacji miejskiej. Kierowca zostawił samochód i uciekł

Do zdarzenia doszło w piątek nad ranem na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Podwale we Wrocławiu. Na nagraniu z kamery umieszczonej w autobusie MPK widać, jak pojazd czeka na zmianę świateł na zielone. Gdy po chwili powoli rusza i skręca w lewo w jego bok uderza rozpędzony czerwony fiat i z impetem wjeżdża na torowisko tramwajowe, gdzie po chwili zatrzymuje się. - Według wstępnych ustaleń sprawcą jest kierujący fiatem - poinformował Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej policji.

Kierowca autobusu trafił do szpitala, policja szuka kierowcy fiata

Do szpitala trafił kierowca autobusu. "Nasz kierowca, pan Marcin został lekko ranny i na szczęście przed chwilą opuścił SOR" - napisał na Facebooku Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. I dodał: "Zrobię wszystko, co w naszej mocy by ustalić sprawców zdarzenia, obiecałem to naszemu kierowcy".