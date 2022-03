20 samochodów z pomocą humanitarną jechało z Francji do granicy w Korczowej. We Wrocławiu pomogli policjanci

czytaj dalej

Wtorek jest trzynastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. Zgodnie z poniedziałkowymi ustaleniami delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Puszczy Białowieskiej w sprawie ewakuacji mieszkańców miast zajętych przez wojska rosyjskie, we wtorek po godzinie 9 czasu ukraińskiego został uruchomiony korytarz humanitarny dla mieszkańców miasta Sumy do Połtawy. Około godziny trzynastej czasu ukraińskiego (12 w Polsce) kolumna autobusów z ludźmi wjechała do obwodu połtawskiego. Około godziny 15 ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podała, że prawie trzy tysiące cywilów wywieziono z Irpienia do Kijowa.