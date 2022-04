13-letni Wowa został postrzelony podczas ucieczki z Kijowa, jego ojciec zginął. Chłopiec jest leczony we Wrocławiu

Na oddział chirurgii dziecięcej szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu trafił 13-letni Ukrainiec z ranami postrzałowymi. Samochód, którym Wowa z rodzicami uciekał z Kijowa, został ostrzelany. Jego ojciec zginął na miejscu, on sam ma między innymi uszkodzony kręgosłup.

Wołodymyr (zdrobniale Wowa) był pasażerem samochodu, który w lutym, na początku działań wojennych, ostrzelali żołnierze rosyjscy. Rodzice chłopca chcieli wydostać się z Kijowa i mieli zamiar przenieść się do innej miejscowości na Ukrainie. Nie zdążyli. W czasie jazdy auto, którym podróżowali, zostało ostrzelane. Ojciec Wowy zginął na miejscu, poważnie ranny chłopiec z matką trafił do pobliskiego szpitala.

- Po miesiącu udało nam się przenieść do Lwowa i stamtąd już karetką do Wrocławia - mówi Natasza Karawańska, mama 13-latka.

Bardzo poważne uszkodzenia

- Postrzał dotyczył twarzy i kręgosłupa. Uszkodzenia dotyczyły zarówno struktur nerwowych kręgosłupa, jak i struktur kostnych, skórnych oraz nerwu twarzowego w obrębie głowy. To są bardzo poważne uszkodzenia, rzutujące na dalsze funkcjonowanie - mówi prof. Jan Godziński, ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka we Wrocławiu.

Zespół specjalistów zajmuje się 13-latkiem

- Rzecz, która mnie wzruszyła, to, jak wspólnie w zespole zdecydowaliśmy, że będziemy w stanie mu pomóc, a on się uśmiechnął - dodał prof. Godziński.

Lekarze zlecili już pierwsze badania. Wowie wykonano już m.in. trauma scan - badanie, które pozwala ocenić rozległość obrażeń wewnętrznych. Jest to jednoczesna tomografia głowy, klatki piersiowej, brzucha, miednicy i kręgosłupa.

Chłopak dochodzi do zdrowia

W najbliższych tygodniach chłopak rzecz jasna zostanie w szpitalu. Kiedy jego stan poprawi się na tyle, aby mógł go opuścić, razem z mamą zatrzymają się u jej kuzyna mieszkającego we Wrocławiu. Docelowo chcą jednak wrócić do Kijowa.