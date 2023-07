Atak na obywatelkę Filipin w centrum Wrocławia. Policja zatrzymała 48-latkę

Do trzech lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie, która zaatakowała obywatelkę Filipin we Wrocławiu. 48-latka zaczęła obrażać cudzoziemkę i grozić jej. Pokrzywdzona nagrała zdarzenie, a później pokazała to, co się stało w mediach społecznościowych. Agresorka została zatrzymana - po nagłośnieniu sprawy przez portal tuwroclaw.com - i ma usłyszeć zarzuty.

Do zdarzenia doszło 30 czerwca przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pracująca na co dzień w stolicy województwa dolnośląskiego blogerka i nauczycielka pochodząca z Filipin została zaatakowana słownie, a później fizycznie przez nieznaną kobietę. Na nagraniu widać, że agresorka używała wobec kobiety niecenzuralnych słów, groziła jej śmiercią i popychała. - Jesteś na mojej dzielnicy k***a, wiesz o tym? Nienawidzę was k***a! Za to, że jesteście okrutni i źli. Dopóki nie pójdę do domu, to tu stój k****a, bo cię zabiję! - między innymi takie słowa wykrzykiwała kobieta w stronę cudzoziemki. Ta dopytywała po angielsku, co takiego zrobiła.