Nie żyje Antoni Gucwiński, wieloletni dyrektor wrocławskiego zoo

Nie żyje wieloletni dyrektor Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu Antoni Gucwiński. Miał 89 lat. Informację o jego śmierci przekazał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"Przykry dzień we Wrocławiu. Zmarł Antoni Gucwiński - wieloletni legendarny dyrektor ZOO Wrocław. Przez lata program "Z kamerą wśród zwierząt", który prowadził wraz żoną uczył nas wrażliwości wobec naszych "braci mniejszych". Będzie nam go ogromnie brakować" - napisał Sutryk we wpisie na portalu społecznościowym.