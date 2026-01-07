Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa

Jak przekazała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. W pewnej chwili skręcił i z dużą siłą uderzył w dystrybutor na stacji benzynowej.
- Kierujący został przetransportowany do szpitala, pozostaje tam pilnowany przez policjantów. Był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania - powiedziała nam asp. Anna Tersa.
Powody zachowania mężczyzny nie są na razie znane.
Funkcjonariuszka w rozmowie z tvn24.pl przekazała również, że nikt oprócz kierowcy nie odniósł obrażeń.
- Na miejscu pracują policjanci, zbierają materiał dowodowy i będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia - powiedziała nam policjantka.
Ruch na węźle A4 został czasowo wstrzymany.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląskie Alarmowo