Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa

Jak przekazała nam aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. W pewnej chwili skręcił i z dużą siłą uderzył w dystrybutor na stacji benzynowej.

- Kierujący został przetransportowany do szpitala, pozostaje tam pilnowany przez policjantów. Był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania - powiedziała nam asp. Anna Tersa.

Powody zachowania mężczyzny nie są na razie znane.

Funkcjonariuszka w rozmowie z tvn24.pl przekazała również, że nikt oprócz kierowcy nie odniósł obrażeń.

- Na miejscu pracują policjanci, zbierają materiał dowodowy i będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia - powiedziała nam policjantka.

Ruch na węźle A4 został czasowo wstrzymany.

