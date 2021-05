Oficjalnie 16 ton hiszpańskich kalafiorów, pod podłogą dodatkowy ładunek warty 4,5 miliona złotych

- Funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową uzyskali informację, że drogą lądową może dochodzić do przemytu narkotyków. Według pozyskanej informacji kontrabanda miała być transportowana samochodem ciężarowym, który przejeżdżał przez granicę niemiecko-polską - przekazuje Iwona Jurkiewicz, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Akcja służb miała miejsce na terenie jednego z parkingów w okolicach Jędrzychowic (województwo dolnośląskie). To tam okazało się, że tir który z Hiszpanii do Polski przewoził 16 ton kalafiorów, na pokładzie miał jeszcze coś więcej. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>