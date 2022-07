Oskarża policjanta o gwałt. Prokuratura sprawdza, co się wydarzyło w komisariacie we Wrocławiu

O sprawie poinformowali dziennikarze OKO.press. Agnes ma 22 lata i mieszka we Wrocławiu. Jest osobą niebinarną, posługuje się zaimkami "ono/jej". I właśnie w takiej formie dziennikarze OKO.press przytoczyli relację Agnes z 26 maja tego roku: "Podniósł mnie, uderzył moją klatką piersiową o stół, ściągnął mi spodenki i zgwałcił. Zaczęłom krzyczeć. On szybko naciągnął sobie spodnie, a mi spodenki. Weszła policjantka, kobieta. Byłom całe zapłakane, nie byłom w stanie stać na nogach. Policjantka powiedziała, że mam nie histeryzować. On w tym czasie wyszedł. Wrócił z kartką. Spytałom, co to. Oznajmił, że pisze oświadczenie o zniesławieniu, bo mówię, że mnie gwałci. Zwróciłom się do policjantki: 'Czy wierzysz mu tylko dlatego, że jest policjantem?'. 'Tak' - odpowiedziała. To mnie najbardziej zabolało. Wiedziałom już, że nikt mi nie uwierzy".