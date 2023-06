Autostrada A4. Zderzenie pięciu ciężarówek, utrudnienia w kierunku Wrocławia

W czwartek rano doszło do zderzenia pięciu ciężarówek, które jechały autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. - Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych - przekazuje aspirant sztabowy Marta Stepanowska z policji w Środzie Śląskiej. Ruch na autostradzie odbywa się lewym pasem, tworzą się korki.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policji o godzinie 8:23. - Mamy do czynienia z dwoma kolizjami. Najpierw ciężarówka uderzyła w tył innej, co doprowadziło do uszkodzenia dwóch innych pojazdów ciężarowych znajdujących się z przodu uderzonego auta. Potem doszło do kolejnej kolizji, na stojące ciężarówki najechała jeszcze jedna - relacjonuje asp. sztab. Stepanowska.