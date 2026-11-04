Wrocław Niemieckie ciężarówki wojskowe zderzyły się na A4 Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło na A4 w rejonie węzła Kostomłoty Źródło zdj. gł.: Kąty Wrocławskie na sygnale

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W środę po godzinie 12.30 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu trzech pojazdów ciężarowych na 124. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło w okolicy węzła Kostomłoty.

Jak przekazał dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, pojazdami podróżowało sześć osób, trzy z nich zostały ranne i przetransportowane do szpitala.

Do zdarzenia doszło na A4 w rejonie węzła Kostomłoty Źródło zdjęcia: Kąty Wrocławskie na sygnale

Młodszy aspirant Katarzyna Radoń z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskie powiedziała w rozmowie z tvn24.pl, że w zdarzeniu brały udział trzy niemieckie ciężarówki wojskowe.

- Kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako wypadek - dodała policjantka.

Do zdarzenia doszło na A4 w rejonie węzła Kostomłoty Źródło zdjęcia: Kąty Wrocławskie na sygnale

Ruch odbywa się jednym pasem. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.