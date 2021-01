Gęsta mgła utrudniała widoczność, nie zauważył nadjeżdżającej ciężarówki. 87-latek zmarł w szpitalu

W miejscowości Czerwona Woda na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. 87-letni kierowca fiata nie ustąpił pierwszeństwa jadącej ciężarówce. Pojazdy się zderzyły. Starszy mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Co pierwsze rzuca się w oczy na nagraniu, to zalegający w tamtym regionie śnieg i mgła utrudniająca widoczność. Warunki do jazdy zdecydowanie niekorzystne.