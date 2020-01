10 lat temu był oskarżony o zabicie brata. Teraz jest podejrzany o zabicie kolejnego

Do zabójstwa w Zarębie (powiat lubański) doszło 25 stycznia. - Wówczas w jednym z tamtejszych mieszkań przebywało kilku mężczyzn. Pili razem alkohol - relacjonuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Prokuratura: wziął nóż i zadał dwa śmiertelne ciosy

W biesiadzie udział brało między innymi trzech braci. W pewnym momencie - jak przekazują śledczy - jeden z nich, 56-letni Waldemar B., chwycił za nóż i zadał nim dwa ciosy swojemu bratu Piotrowi B. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Mężczyzny nie udało się uratować. Waldemar B. został zatrzymany przez policję. W prokuraturze usłyszał zarzut popełnienia zabójstwa. Podejrzany przyznał się do zabicia swojego brata. 56-latek złożył też wyjaśnienia. Jednak ich treści prokuratorzy nie zdradzają. Do sądu trafił wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztowania. Sąd do wniosku się przychylił.