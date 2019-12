"Wspólna modlitwa, gościnność, zaufanie". Tysiące młodych z całego świata we Wrocławiu





W sobotę we Wrocławiu rozpoczęło się 42. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę Taizé. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało około 15 tysięcy osób zarówno z Europy, jak i bardziej egzotycznych kierunków, jak Liban, Japonia czy Hongkong. - Międzynarodowy charakter spotkań jest dla nich bardzo ważny - twierdzi brat Wojciech.

Długa kolejka ustawiła się w sobotę rano przed wrocławską Halą Stulecia, która przez kolejnych kilka dni stanowić będzie miejsce wspólnych modlitw młodych z całego świata. Do Wrocławia przyjechało bowiem około 15 tysięcy osób z najróżniejszych zakątków globu. Wszyscy znajdą noclegi w ponad stu parafiach archidiecezji wrocławskiej i w domach mieszkańców Wrocławia i okolic.

Modlitwa, warsztaty

Tysiące uczestników z całego świata. Rusza Europejskie Spotkanie Młodych 28 grudnia we... czytaj dalej » - Co roku uczestników jest bardzo wielu. Myślę, że międzynarodowy charakter spotkań jest dla nich bardzo ważny, ale w sercu tych młodych jest wspólna modlitwa, spotkanie z drugim człowiekiem, gościnność, doświadczanie i pogłębianie zaufania - mówi brat Wojciech.

Oprócz modlitw uczestników czeka szereg innych zajęć, m.in. warsztaty podzielone tematycznie na cztery działy: "Duchowość", "Kościół", "Solidarność / Społeczeństwo" oraz "Sztuka i wiara".

- Spotkania dotyczą różnych kwestii, w tym tematyki społecznej, gdzie ci, którzy angażują się na rzecz innych, robią różne dobre rzeczy, dzielą się swoimi doświadczeniami. Dla młodych ludzi często jest to inspirujące - dodaje brat Wojciech.

Słowo od papieża

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin wystosował w imieniu papieża orędzie do uczestników ESM. Przypomniał, że tegoroczne spotkanie młodzieży odbywa się w ojczyźnie świętego Jana Pawła II i dodał, że naród polski pozostał wierny Chrystusowi, gdy "panowała pokusa wyboru łatwiejszej drogi wyjścia". Polscy chrześcijanie - dodał - "odważyli się uwierzyć w inną przyszłość". Zaznaczył, że Polska ma "swoje korzenie w wierze", a w latach komunizmu przetrwała "wielkie próby, gdy nadzieja była rozbijana".

Papież zapewnił uczestników spotkania, że będzie towarzyszył im modlitwą. Następnie zachęcił: "Abyście mogli wspólnie odkryć, do jakiego stopnia zakorzenienie w wierze wzywa was i przygotowuje do wychodzenia do innych ludzi i odpowiadania na nowe wyzwania naszego społeczeństwa, zwłaszcza na zagrożenia ciążące nad naszym wspólnym domem". To odniesienie do troski o środowisko naturalne.

Franciszek wezwał młodzież, by głosiła świadectwo Ewangelii i była w pełni obecna dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Wrocław po raz trzeci

Bracia z Taizé kilkukrotnie organizowali Europejskie Spotkania Młodych w Polsce. W 1989 i 1995 roku gospodarzem wydarzenia był Wrocław, w 1999 roku - Warszawa, a w 2009 roku - Poznań.

Pomysł organizowania pod koniec roku w jednym z miast Europy dużego międzynarodowego spotkania wyszedł od założyciela wspólnoty z Taizé brata Rogera. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty poświęcone kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i świata, a także do wspólnej modlitwy o pokój. ESM we Wrocławiu zakończą się 1 stycznia.