Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP

"Poznańska tytka z glancem"
Już w niedzielę WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"
Źródło: TVN24
Już w niedzielę okaże się czy Poznaniacy mają dobrą kondycję i wielkie serca. Podczas wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w stolicy Wielkopolski nie zabraknie sportowych wyzwań. W tym dniu wolontariusze będą niemal wszędzie. Wszystko po to, żeby wesprzeć kwestę 34. Finału WOŚP, która w tym roku gra dla gastroenterologii dziecięcej. Na zakończenie tego "maratonu" pomagania nie zabraknie też "Tytki z Glancem".

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

"To jedyny taki dzień, kiedy bawiąc się możemy pomagać i uczyć się" - zauważają członkowie sztabu Ławica, który odpowiada za poznański Finał WOŚP na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak co roku stolica Wielkopolski aktywnie włącza się w zbiórkę pieniędzy i działania na rzecz WOŚP. Zaplanowano szereg wydarzeń, w których Poznaniacy mogą aktywnie wziąć udział. Najwięcej atrakcji zaplanowanie właśnie na terenie MTP.

Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Źródło: poznan.pl

I tak, w niedzielę o godzinie 9 startuje "Rowerowy Zawrót Głowy Indoor", czyli dziewięciogodzinny maraton rowerowy. Następnie, o godzinie 11 spod pawilonu Poznań Congress Center na MTP ruszy jubileuszowa 20. edycja wyjątkowego marszobiegu "Policz się z cukrzycą". Trasa przebiega przez park Wilsona i park Kasprowicza. Uczestnicy będą mogli sprawdzić się na dwóch dystansach: pięciu i 10 kilometrów. Żeby wziął udział w wydarzeniu wystarczy zakupić pakiet startowy za 85 złotych. Można to zrobić internetowo lub na miejscu - przed marszobiegiem. Cały dochód z pakietów startowych zostanie przekazany na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na MTP na zwiedzających będą też czekać tematyczne strefy (m.in. beauty, hobby, zdrowie, zwierzęta) z atrakcjami, z których będzie można skorzystać za symboliczny datek do skarbonki. W pawilonie PCC na poziomie 1, chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedweteryjnaryjnej.

Nie zabraknie też atrakcji dla fanów muzyki. Od godziny 12 na Dużej Scenie wystąpią liczni artyści, a wśród nich: Don Guralesko, Molly Malones, The Glow Elite, Glasspop i Vain Train.

Zarówno przed poznańskimi targami, jak i na Rynku - warto rozejrzeć się za wolontariuszami na czterech łapach. Tradycyjnie w kwestę na rzecz WOŚP zaangażują się właściciele golden retrieverów.

Niezwykły modrzew czy replika z Gwiezdnych Wojen?

Od godziny 12 do 19 przewidziano również aukcje na żywo. Wiadomo, że wśród wystawianych rzeczy pojawiają złote karty PEKA - Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej. W tym roku wystawiono ich 10 i grafiką nawiązują do 34. Finału. Będzie też nie lada gratka dla fanów sagi Gwiezdnych Wojen. - Będą z nami szturmowcy z Legionu 501. Oni przekazują wyjątkową replikę hełmu Kapitana Rexa. Jest dokładnie tak zrobiona, jak rekwizyt, który wykorzystano w filmie. Rzeczy, które wykonują, są zawsze pieczołowicie dopracowane - powiedziała Paulina Danielewska ze sztabu Ławica.

Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy przekazał sadzonkę modrzewia europejskiego odmiany "Warcino". Na czym polega jego niezwykłość? - To okaz o dużej wartości naukowej i kolekcjonerskiej, niedostępny w regularnej sprzedaży. Prawa do odmiany należą do Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odmiana "Warcino" została odkryta w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Warcino przez uczniów Technikum Leśnego. Osobnik mateczny do dziś rośnie w Ogrodzie Dendrologicznym - informuje rzeczniczka uczelni Iwona Cieślik.

Podczas aukcji z niespodzianką ma się również pojawić Joanna Senyszyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny

Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny

Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24

Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24

Aukcje WOŚP

Bimby dla brzuszków

W niedzielę dla WOŚP zagrają też poznańskie bimby. Na trasy wyjadą dodatkowe, historyczne tramwaje. Żeby skorzystać z tego niecodziennego transportu wystarczy wesprzeć kwestę. Nie będzie to trudne zadanie, bo w każdym z tramwajów pojawią się wolontariusze ze sztabu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i będą zbierać datki do puszek.

Stare bimby będą kursować pomiędzy pętlami Górczyn i Zawady trasą linii 5, od około godziny 14 do około 18.30. 

MPK Poznań wystawiło również na aukcję dwa vouchery. W zależności od wybranej opcji - zwycięzca będzie mógł skorzystać z prywatnego kursu tramwajem lub autobusem prowadzonym przez prezesa MPK. Termin i rodzaj pojazdu pozostaje do ustalenia indywidualnie.

Rzecznik rządu wyprowadzi ci psa?

W Poznaniu nie brakuje też ciekawych aukcji internetowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaoferował, że wyprowadzi komuś psa. "Możesz wtedy skorzystać z chwili dla siebie, albo… dołączyć do spaceru i przemierzyć Poznań w niecodziennym towarzystwie. To wyjątkowa okazja do otwartej rozmowy, niekoniecznie o polityce. To przede wszystkim szansa na wsparcie WOŚP" - zachęca Sztab Ławica. Zawalczyć o takie spotkanie mogą również osoby, które nie mają psów. W takiej sytuacji, rzecznik oferuje wspólny spacer z psem ze schroniska.

Poznańskie zoo również gra dla WOŚP. W tym roku przedmiotem licytacji jest dzień w roli opiekuna zwierząt. To dobra okazja, by zajrzeć tam, gdzie zwykle nie wpuszcza się odwiedzających.

Z kolei pracownicy i studenci z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mogą wylicytować udział w operacji przeszczepienia nerki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Na blok operacyjny zaprasza profesor Marek Karczewski.

"Tytka z Glancem"

Nieodłącznym elementem każdego Finału jest Światełko do Nieba. W Poznaniu ma ono szczególną formę "Tytki z Glancem". O godzinie 20 na placu Powszechnej Wystawy Krajowej uczestnicy imprezy otrzymają papierowe torebki z sercem WOŚP i rozświetlą je przy użyciu latarek w telefonach.

"Poznańska tytka z glancem"
"Poznańska tytka z glancem"
Źródło: MTP

WOŚP 2026. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN oraz w portalu tvn24.pl. 

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MTP

