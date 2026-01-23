Finał WOŚP w Gdańsku. Muzyka, atrakcje i "Światełko do Nieba"

Kiedyś uratował ich sprzęt od Jurka Owsiaka. Od lat dla grają dla WOŚP całym sercem Źródło: TVN24

Już 25. stycznia w całej Polsce odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2026 roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W Gdańsku finał WOŚP odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem", które nawiązuje do jednych z ostatnich słów śp. prezydenta Pawła Adamowicza.

Piotr Adamowicz przed Światełkiem do Nieba Źródło: TVN24

Internetowe aukcje WOŚP. Co można wylicytować?

Licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie odbywają się także za pośrednictwem serwisu Allegro, gdzie osoby publiczne, instytucje i organizacje wystawiają wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia, z których dochód zasila konto fundacji.

Wśród ofert przygotowanych w tym roku przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz znalazły się nietypowe propozycje. Jedną z najbardziej oryginalnych jest możliwość nadania imienia żyrafie. To jednak niejedyna aukcja wystawiona przez włodarz miasta - miłośnicy muzyki mogą licytować lekcję gry na gdańskim carillonie, a także dwa karnety na festiwal Inside Seaside.

Badania, pierwsza pomoc i pokazy służb

Jednym z najważniejszych punktów gdańskiego Finału będzie miasteczko WOŚP, które w niedzielę, 25 stycznia, powstanie przy ul. Doki. Pojawią się tam stoiska organizacji społecznych oraz służb, w tym m.in. Adiutare, Związku Harcerstwa Polskiego, policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz spółki Copernicus.

Odwiedzający miasteczko WOŚP będą mogli skorzystać z wielu aktywności edukacyjnych i pokazowych. W programie zaplanowano m.in. możliwość wykonania drobnych badań medycznych, udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, obejrzenie od środka karetki oraz wozu strażackiego, a także zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez straż graniczną. Nie zabraknie również pokazów, w tym prezentacji umiejętności psów służbowych przygotowanych przez służbę celno-skarbową oraz aktywności organizowanych przez policję, takich jak trening strzelecki. Podczas Finału na miejscu ma pojawić się także krwiobus, w którym będzie można oddać krew.

Motoryzacyjne atrakcje i strefa militarna

W strefie motoryzacyjnej zaprezentuje się Gdański Automobilklub Gepard. Odwiedzający będą mogli zobaczyć sportowe samochody przygotowane do rajdów off-road i driftu, motocykle motocrossowe oraz gokarty. Zaplanowano także pit-stop, w którym odbędzie się wymiana kół na czas. Swoje pojazdy pokaże również klub motocyklowy Cruiseriders. W miasteczku nie zabraknie także stoisk o tematyce militarnej i survivalowej oraz punktów gastronomicznych, gdzie dostępne będą m.in. grochówka, bigos, zupa gulaszowa i gofry.

Koncerty WOŚP 2026 w Gdańsku. Harmonogram

Centralnym miejscem muzycznej części finału będą Europejskie Centrum Solidarności oraz teren w pobliżu bramy stoczniowej. Koncerty na scenie głównej, która stanie w pobliżu ECS zaplanowano według harmonogramu:

17.30 - oficjalne rozpoczęcie części muzycznej, 17.40 - koncert zespołu Longin Dogs, 18.30 - koncert Roxie Węgiel

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie tradycyjne "Światełko do Nieba", zaplanowane około godziny 20. W tym roku przyjmie ono formę multimedialnego widowiska, łączącego światło i dźwięk z instalacją w kształcie serca. Tuż po nim, jako ostatni, na scenie zaprezentuje się zespół Feel.

