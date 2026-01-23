Logo strona główna
WOŚP 2026

Finał WOŚP w Gdańsku. Muzyka, atrakcje i "Światełko do Nieba"

Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Kiedyś uratował ich sprzęt od Jurka Owsiaka. Od lat dla grają dla WOŚP całym sercem
Źródło: TVN24
Koncerty gwiazd, miasteczko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, licytacje, badania medyczne, pokazy służb i finałowe "Światełko do Nieba" - tak zapowiada się 34. Finał WOŚP w Gdańsku. W najbliższą niedzielę miasto po raz kolejny włączy się w ogólnopolską zbiórkę, której celem w 2026 roku jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Już 25. stycznia w całej Polsce odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2026 roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W Gdańsku finał WOŚP odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem", które nawiązuje do jednych z ostatnich słów śp. prezydenta Pawła Adamowicza.

wośp gdańsk WSPOMNIENIE ADAMOWICZA
Piotr Adamowicz przed Światełkiem do Nieba
Źródło: TVN24

Internetowe aukcje WOŚP. Co można wylicytować?

Licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie odbywają się także za pośrednictwem serwisu Allegro, gdzie osoby publiczne, instytucje i organizacje wystawiają wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia, z których dochód zasila konto fundacji.

Wśród ofert przygotowanych w tym roku przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz znalazły się nietypowe propozycje. Jedną z najbardziej oryginalnych jest możliwość nadania imienia żyrafie. To jednak niejedyna aukcja wystawiona przez włodarz miasta - miłośnicy muzyki mogą licytować lekcję gry na gdańskim carillonie, a także dwa karnety na festiwal Inside Seaside.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kosmos gra z WOŚP
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej
Hubert Kijek
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Aukcje WOŚP
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Aukcje WOŚP

Badania, pierwsza pomoc i pokazy służb

Jednym z najważniejszych punktów gdańskiego Finału będzie miasteczko WOŚP, które w niedzielę, 25 stycznia, powstanie przy ul. Doki. Pojawią się tam stoiska organizacji społecznych oraz służb, w tym m.in. Adiutare, Związku Harcerstwa Polskiego, policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz spółki Copernicus.

Odwiedzający miasteczko WOŚP będą mogli skorzystać z wielu aktywności edukacyjnych i pokazowych. W programie zaplanowano m.in. możliwość wykonania drobnych badań medycznych, udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, obejrzenie od środka karetki oraz wozu strażackiego, a także zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez straż graniczną. Nie zabraknie również pokazów, w tym prezentacji umiejętności psów służbowych przygotowanych przez służbę celno-skarbową oraz aktywności organizowanych przez policję, takich jak trening strzelecki. Podczas Finału na miejscu ma pojawić się także krwiobus, w którym będzie można oddać krew.

Motoryzacyjne atrakcje i strefa militarna

W strefie motoryzacyjnej zaprezentuje się Gdański Automobilklub Gepard. Odwiedzający będą mogli zobaczyć sportowe samochody przygotowane do rajdów off-road i driftu, motocykle motocrossowe oraz gokarty. Zaplanowano także pit-stop, w którym odbędzie się wymiana kół na czas. Swoje pojazdy pokaże również klub motocyklowy Cruiseriders. W miasteczku nie zabraknie także stoisk o tematyce militarnej i survivalowej oraz punktów gastronomicznych, gdzie dostępne będą m.in. grochówka, bigos, zupa gulaszowa i gofry.

Koncerty WOŚP 2026 w Gdańsku. Harmonogram

Centralnym miejscem muzycznej części finału będą Europejskie Centrum Solidarności oraz teren w pobliżu bramy stoczniowej. Koncerty na scenie głównej, która stanie w pobliżu ECS zaplanowano według harmonogramu:

17.30 - oficjalne rozpoczęcie części muzycznej, 17.40 - koncert zespołu Longin Dogs, 18.30 - koncert Roxie Węgiel

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie tradycyjne "Światełko do Nieba", zaplanowane około godziny 20. W tym roku przyjmie ono formę multimedialnego widowiska, łączącego światło i dźwięk z instalacją w kształcie serca. Tuż po nim, jako ostatni, na scenie zaprezentuje się zespół Feel.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: poznan.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica