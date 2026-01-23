Białystok gra z WOŚP. MotoOrkiestra, koncerty, brydż i grochówka

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Jej tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Wolontariusze i artyści w gotowości
Białostocki magistrat przekazuje, że w stolicy Podlasia pieniądze zbierać będzie ponad 300 wolontariuszy. Do dyspozycji darczyńców będzie też 50 puszek stacjonarnych (w tym jedna w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej), do których zresztą datki zbierane są już od połowy grudnia.
Główne atrakcje będą czekać na Rynku Kościuszki. To tam powstała scena, na której zagrają: miss nobody, Psychoanaliza, La Venders, HOYRAKY, MAXIM & Oliczka, Wanda i Banda, Transgresja i Zespół Focus. Wydarzenie poprowadzi Adam Neczyperowicz oraz Jarek Jatel i Sylwia Tokarska.
To jednak nie wszystkie atrakcje, które czekają w sercu miasta. Organizatorzy przygotowali też fotobudkę, punkt oddawania krwi, punkt kolarski oraz stoisko militarne. Współpracująca z miastem gmina Wasilków na swoim stanowisku zaprasza z kolei na grochówkę, bigos i... babkę ziemniaczaną.
Jazda bez trzymanki
Chociaż - co oczywiste - główne atrakcje zaplanowano na niedzielę, to już od soboty będzie można dostać dużą dawkę adrenaliny. A wszystko to dzięki MotoOrkiestrze, która pojawi się na torze Białystok. W zamian za wsparcie WOŚP aż 20 profesjonalnych kierowców zaprasza darczyńców na ekstremalną jazdę po torze - oczywiście na prawym fotelu.
Czy to jedyna impreza towarzysząca? Oczywiście, że nie! Miłośnicy kolei w niedzielę będą mogli zwiedzać wystawę przygotowaną w Muzeum Kolejnictwa w Białymstoku (Kolejowa 26A) przez Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" przy współpracy z Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK w Białymstoku. Jedną z najważniejszy atrakcji jest możliwość wypróbowania swoich sił w roli maszynisty na symulatorze pociągu pasażerskiego EN57.
W ramach finału odbędzie się też impreza adresowana do sympatyków brydża sportowego. Uczestnicy mogą wziąć w niej udział za symboliczny, dowolny datek do orkiestrowej puszki.
