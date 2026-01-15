Logo strona główna
Z kamerą w brzuszku. Taki sprzęt może trafić do szpitala dzięki WOŚP

Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
WOŚP w tym roku zbiera na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego
Nowoczesny sprzęt, który dzięki sztucznej inteligencji w dużo bezpieczniejszy sposób dostarcza lekarzom wiedzę na temat tego, na co cierpi pacjent, może trafić do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu dzięki środkom zebranym podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najbardziej potrzebne są jednak kolejne gastroskopy i kolonoskopy, których jest za mało.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierała fundusze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Hasło finału zaplanowanego 25 stycznia to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

- Jest to sprzęt niezwykle ważny, ponieważ pozwoli nam rozwinąć możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w problemach gastroenterologicznych. A te problemy gastroenterologiczne, co niestety z zaniepokojeniem obserwujemy, z roku na rok stają się coraz większe - mówi lek. med. Bartłomiej Bancerz, pediatra, gastroenterolog dziecięcy, kierownik Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Rośnie liczba chorych

Jak podkreśla, zwiększa się liczba przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, takich jak na przykład nieswoiste choroby zapalne jelit. - Od września, kiedy w pełni prowadzimy diagnostykę w naszym szpitalu, rozpoznaliśmy dwudziestu pacjentów, którzy będą do osiemnastego roku życia naszymi pacjentami - wylicza.

Mowa o diagnostyce chorób trzustki i chorób zapalnych wątroby, podstawowych problemów, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do poradni, lekarza rodzinnego czy do szpitalnego oddziału ratunkowego.

- Sprzęt endoskopowy, który wykorzystujemy, jest potrzebny do działań w warunkach ratunkowych, czyli kiedy pacjent trafia z połkniętym ciałem obcym lub po spożyciu substancji potencjalnie żrących, toksycznych - podkreśla.

Jak mówi, diagnostyka to jeden element gastroenterologii, drugi - leczenie chorób przewlekłych. Trzecim jest leczenie żywieniowe. - Wykorzystujemy w tym metody endoskopowe do wytwarzania dostępów do przewodu pokarmowego, ale również w warunkach oddziału wykorzystujemy żywienie dojelitowe, pozajelitowe, gdzie używamy specjalnych pomp do podawania pokarmu do przewodu pokarmowego bądź też do naczyń krwionośnych u pacjentów, którzy nie mogą korzystać na co dzień ze swojego przewodu pokarmowego - mówi Bancerz.

AI w służbie zdrowia

Poznański szpital liczy, że dzięki środkom z WOŚP uda się zwiększyć liczbę już posiadanego sprzętu, głównie gastroskopów i kolonoskopów, a także zainwestować w nowy endoultrasonograf, enteroskop dwubalonowy czy kapsułki do endoskopii.

Te ostatnie stosowane są do diagnostyki jelita cienkiego, do którego nie ma łatwego dostępu endoskopowego - zabieg trwa dwie-trzy godziny i przeprowadzany jest pod pełnym znieczuleniem.

Alternatywą jest kapsułka - znacznie mniejsza niż jeszcze dziesięć lat temu - którą połyka pacjent. Wykonuje ona tysiące zdjęć pokazujących, jak wygląda od środka przewód pokarmowy.

- Pacjent na pasku przybocznym nosi specjalny rejestrator wszystkich zdjęć, które kapsułka nieustannie przesyła, a później - również przy wsparciu sztucznej inteligencji i specjalnych programów - ten obraz jest analizowany i potrafi nam wskazać miejsca zapalne w obrębie jelita cienkiego, które pojawiają się na przykład w chorobie Leśniowskiego-Crohna lub też potencjalne miejsca krwawień, które do tej pory mogły być nieodnalezione - wyjaśnia Bancerz.

Szpital ubiega się też o jeszcze bardziej specjalistyczny sprzęt, jak np. densytometr, który pozwala zbadać gęstość kośćca.

WOŚP. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym i aukcjom internetowym, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: np. w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

33. Finał WOŚP z rekordowym wynikiem
33. Finał WOŚP z rekordowym wynikiem

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WOŚP
