WOŚP 2026

"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?

24 0900 gosc-0003
Tomasz-Marcin Wrona: zalejcie nas nagraniami z przygotowań do finału WOŚP
Źródło: TVN24
Najpiękniejszą częścią układanki orkiestrowej jest zabawa - powiedział w TVN24 Tomasz-Marcin Wrona, dziennikarz tvn24.pl. Zachęcał przy tym do przesyłania nagrań z przygotowań do 34. finału WOŚP Kontakt24. Joanna Pawlińska z TVN24 mówiła z kolei o reportażu "Bez wstydu". Opowiada on o dzieciach z chorobami układu pokarmowego. WOŚP gra w tym roku pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tomasz-Marcin Wrona z tvn24.pl we "Wstajesz i weekend" w TVN24 mówił o tym, jak grający z WOŚP mogą pokazywać swoje przygotowania do 34. finału za pośrednictwem Kontakt24. - Zachęcamy państwa do przesyłania nagrań. Będziemy je pokazywać jutro w naszym wirtualnym studiu - powiedział.

- Liczę i mam gorącą nadzieję, że państwo dołączycie do gorącego tematu i zalejecie nas wspaniałymi nagraniami, zdjęciami, informacjami. Jak gracie, jak zbieracie, jak się przy okazji bawicie - mówił.

34. finał WOŚP coraz bliżej. Pokażcie, jak się do niego szykujecie!

34. finał WOŚP coraz bliżej. Pokażcie, jak się do niego szykujecie!

Koncerty, atrakcje dla dzieci i przejażdżka rowerowa z ministrem. Bydgoszcz gra z WOŚP

Koncerty, atrakcje dla dzieci i przejażdżka rowerowa z ministrem. Bydgoszcz gra z WOŚP

Wrona przekazał też, że dział Zdrowie portalu tvn24.pl przygotował specjalne teksty w związku z 34. finałem Orkiestry. Wyjątkowe materiały, w których zajrzymy za kulisy WOŚP, będą dostępne także w mediach społecznościowych TVN24 i tvn24.pl oraz na YouTube.

- Będzie dużo, będzie kolorowo, będzie orkiestrowo - mówił dziennikarz tvn24.pl.

Ile wiesz o WOŚP? Sprawdź się w naszym quizie >>>

wenflon szpital badanie shutterstock_2427197645
To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
Piotr Wójcik
shutterstock_1914646075
Chorują nawet kilkumiesięczne dzieci. "Potrzebna jest ścisła współpraca"
Piotr Wójcik
shutterstock_2215253645
Rozwija się w jelitach, ale cierpi cały organizm. Pacjenci wstydzą się iść do lekarza
Piotr Wójcik

- Pomoc pomocą i to jest ważne, ale mam wrażenie, że najpiękniejszą częścią czy najpiękniejszym elementem tej układanki orkiestrowej, jest właśnie zabawa. Wspólna zabawa, bycie wspólnie w tym jednym dniu, bo na co dzień nam to trudno wychodzi - podsumował Wrona.

>> Najbardziej szalone aukcje WOŚP

"Wstydzimy się, bo to temat czasem niewygodny"

Joanna Pawlińska, autorka reportażu "Bez wstydu" o dzieciach ze schorzeniami, na które fundusze zbiera w tym roku WOŚP, mówiła w TVN24 o tym, dlaczego wciąż wstydzimy się badań, mówienia o naszym ciele i zdrowiu.

- Wstydzimy się, bo to temat czasem niewygodny. Nikt nas tego nie uczy, w jaki sposób rozmawiać - zauważyła.

OGLĄDAJ: To miał być "zwykły" ból brzucha. "Nie życzę tego nikomu"
bez_wstydu_min_2

To miał być "zwykły" ból brzucha. "Nie życzę tego nikomu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Dlatego też tytuł tego reportażu, "Bez wstydu", mówi właśnie o tym, że chcemy łamać to tabu, ponieważ mamy trójkę cudownych bohaterów w tym reportażu. To są jeszcze dzieci, więc to tym bardziej powinno wybrzmieć, że tutaj my, jako dorośli, musimy odrobić lekcje - powiedziała Pawlińska.

Jedną z bohaterek reportażu "Bez wstydu", który dostępny jest już teraz w TVN24+, jest sześcioletnia Jagoda, która przeszła już dwie stomie. - Jagoda urodziła się i od razu trafiła kilka godzin później na OIOM. Później trafiła na blok operacyjny. I stomia, o której właśnie mówimy czasem jako temacie tabu, uratowała jej życie - mówiła Pawlińska.

Joanna Pawlińska o tym, dlaczego wstydzimy się rozmawiać o niektórych chorobach
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"
pc

W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WOŚP 202634. finał WOŚPWOŚP
