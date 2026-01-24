"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?

Tomasz-Marcin Wrona: zalejcie nas nagraniami z przygotowań do finału WOŚP Źródło: TVN24

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tomasz-Marcin Wrona z tvn24.pl we "Wstajesz i weekend" w TVN24 mówił o tym, jak grający z WOŚP mogą pokazywać swoje przygotowania do 34. finału za pośrednictwem Kontakt24. - Zachęcamy państwa do przesyłania nagrań. Będziemy je pokazywać jutro w naszym wirtualnym studiu - powiedział.

- Liczę i mam gorącą nadzieję, że państwo dołączycie do gorącego tematu i zalejecie nas wspaniałymi nagraniami, zdjęciami, informacjami. Jak gracie, jak zbieracie, jak się przy okazji bawicie - mówił.

Wrona przekazał też, że dział Zdrowie portalu tvn24.pl przygotował specjalne teksty w związku z 34. finałem Orkiestry. Wyjątkowe materiały, w których zajrzymy za kulisy WOŚP, będą dostępne także w mediach społecznościowych TVN24 i tvn24.pl oraz na YouTube.

- Będzie dużo, będzie kolorowo, będzie orkiestrowo - mówił dziennikarz tvn24.pl.

- Pomoc pomocą i to jest ważne, ale mam wrażenie, że najpiękniejszą częścią czy najpiękniejszym elementem tej układanki orkiestrowej, jest właśnie zabawa. Wspólna zabawa, bycie wspólnie w tym jednym dniu, bo na co dzień nam to trudno wychodzi - podsumował Wrona.

"Wstydzimy się, bo to temat czasem niewygodny"

Joanna Pawlińska, autorka reportażu "Bez wstydu" o dzieciach ze schorzeniami, na które fundusze zbiera w tym roku WOŚP, mówiła w TVN24 o tym, dlaczego wciąż wstydzimy się badań, mówienia o naszym ciele i zdrowiu.

- Wstydzimy się, bo to temat czasem niewygodny. Nikt nas tego nie uczy, w jaki sposób rozmawiać - zauważyła.

- Dlatego też tytuł tego reportażu, "Bez wstydu", mówi właśnie o tym, że chcemy łamać to tabu, ponieważ mamy trójkę cudownych bohaterów w tym reportażu. To są jeszcze dzieci, więc to tym bardziej powinno wybrzmieć, że tutaj my, jako dorośli, musimy odrobić lekcje - powiedziała Pawlińska.

Jedną z bohaterek reportażu "Bez wstydu", który dostępny jest już teraz w TVN24+, jest sześcioletnia Jagoda, która przeszła już dwie stomie. - Jagoda urodziła się i od razu trafiła kilka godzin później na OIOM. Później trafiła na blok operacyjny. I stomia, o której właśnie mówimy czasem jako temacie tabu, uratowała jej życie - mówiła Pawlińska.

Joanna Pawlińska o tym, dlaczego wstydzimy się rozmawiać o niektórych chorobach Źródło: TVN24

