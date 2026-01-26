Aukcje WOŚP nadal trwają. Zobacz te, które osiągnęły zawrotne kwoty

Logo strona główna
25 stycznia odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wciąż jednak trwają aukcje, w ramach których można zdobyć wyjątkowe przedmioty i bezcenne doświadczenia. Za wiele z nich zaoferowano rekordowe kwoty.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - odbyła się w niedzielę 25 stycznia.

Rekordowe aukcje WOŚP 2026

Jednym ze sposobów wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest udział w licytacjach WOŚP. Można na nich znaleźć różnego rodzaju wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia, często oferowane przez znane osoby - sportowców, aktorów, dziennikarzy. Kilka z nich cieszy się szczególnym powodzeniem.

Spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara, dzień na planie serialu
Tomasz-Marcin Wrona

Wagary z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską

Omena Mensah i Rafał Brzoska w ramach aukcji WOŚP 2026 proponują kameralne spotkanie ze zwycięzcą licytacji oraz towarzyszącą mu osobą. "Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie - naturalnie, bez dystansu i bez pośpiechu" - czytamy w opisie licytacji.

W ramach spotkania goście mogą spodziewać się rozmowy, wspólnych gier planszowych, muzyki zapewnionej przez DJ Sharka, upieczonej przez Omenę Mensah domowej szarlotki oraz licznych niespodzianek. "Bez dress code’u. Bez planu minutowego. Bez obowiązkowych punktów programu. Tylko dobra energia, prywatna przestrzeń i doświadczenie, które nie zdarza się przypadkiem" - zachęcają autorzy aukcji.

W chwili pisania tego tekstu aukcja osiągnęła 201 250 złotych. Licytacja potrwa do 16 lutego.

Wagary z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską
Wagary z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską
Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026

Rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek

Jedna z najlepszych światowych tenisistek, Iga Świątek, przekazała na aukcję podpisaną przez siebie rakietę, którą wygrała Wimbledon w 2025 roku oraz oryginalny ręcznik z tego turnieju.

"To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel" - czytamy w opisie aukcji.

W chwili pisania tego tekstu zestaw od Igi Świątek kosztuje 120 250 złotych. Aukcja potrwa do 13 lutego.

Rakieta i ręcznik Igi Świątek
Rakieta i ręcznik Igi Świątek
Źródło: WOŚP/Allegro

Nocowanka z Julią Wieniawą

Aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa na aukcję WOŚP wystawiła nocowankę w jej towarzystwie w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na Mazowszu. W nocowance oprócz zwycięzcy może wziąć jeszcze udział grupa jego / jej znajomych - maksymalnie cztery osoby.

W planie nocowanki jest między innymi kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski oraz poranne ćwiczenia z Wieniawą.

W chwili pisania tego tekstu nocowankę z Wieniawą można wylicytować za 100 250 złotych. Aukcja potrwa do 13 lutego.

Nocowanka z Julią Wieniawą
Nocowanka z Julią Wieniawą
Źródło: WOŚP
Polski Fiat 127p z 1973 roku

Jedną z tegorocznych rekordowych aukcji jest również ta, na której wystawiono prawdziwą gratkę dla fanów motoryzacji - samochód polski Fiat 127p z 1973 roku.

Rok 1973 to, jak piszą autorzy aukcji, pierwszy rok produkcji tego modelu w FSO na warszawskim Żeraniu. Wystawione na aukcję auto to jeden z 2700 egzemplarzy z tego rocznika. W 2025 roku przeszło ono prace renowacyjne.

Samochód został ozdobiony w unikatowy sposób - na karoserii ma naklejki nadające mu rajdowy charakter. Na desce rozdzielczej zebrano podpisy legend polskich rajdów. Wśród nich znaleźli się: Andrzej Dąbrowski, Błażej Krupa, Longin Bielak, Tomasz Ciecierzyński, Jacek Różański, Maciej Stawowiak, Romuald Chałas, Artur Skwarzyński, Janusz Siniarski, Zbigniew Bieniewski, Mirosław Staniszewski i Jan Czyżyk. Na listwie dekoracyjnej swój autograf wraz z dedykacją dla zwycięzcy aukcji złożył Kajetan Kajetanowicz.

"Wielokrotne jazdy próbne oraz wykonana zbieżność wykazały brak jakichkolwiek problemów. Fiat pracuje i wygląda jak fabrycznie nowy pojazd i przez wiele kolejnych dekad będzie służył przyszłemu właścicielowi" - czytamy w opisie aukcji.

W chwili pisania tego tekstu Fiata 127p z 1973 roku można wylicytować za 100 250 złotych. Aukcja potrwa do 10 lutego.

Polski Fiat 127p z 1973 roku
Polski Fiat 127p z 1973 roku
Źródło: WOŚP/Allegro

Zagraj z Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym

Inną z rekordowych aukcji jest występ w zespole Dawida Podsiadło podczas koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie 27 czerwca tego roku w ramach trasy Obrotowy Tour.

"Wyobraź to sobie: 80 tysięcy ludzi, odpowiednie napięcie w powietrzu, moment ciszy… i nagle wszystkie światła idą w Twoją stronę. Twój moment" - zachęca do udziału w licytacji wokalista. "Ja już znam to uczucie - jest absolutnie nie do podrobienia. I właśnie dlatego chcę Cię do niego zaprosić" - dodaje.

Na zwycięzcę aukcji czeka garderoba, wspólna próba, wejście na backstage oraz spotkanie z ekipą muzyka, która zadba o strój i komfort osoby, która wygra licytację. "Krótko mówiąc - pełne koncertowe doświadczenie od środka" - czytamy w opisie. Jak dodano, jeśli dana osoba nie gra na żadnym instrumencie, to będzie mogła na miejscu nauczyć się czegoś łatwego. Na koncert zwycięzca będzie mógł zaprosić dwie bliskie osoby, aby mogły zobaczyć go w akcji.

W chwili pisania tego tekstu występ z Dawidem Podsiadło kosztuje 90 750 złotych. Aukcja potrwa do 16 lutego.

Zagraj z Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym
Zagraj z Dawidem Podsiadło na PGE Narodowym
Źródło: WOŚP/Allegro

Przypominamy, że aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż trwają! Wśród nich są te przygotowane przez dziennikarzy i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane z produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Oferują oni wspólne gotowanie, czytanie lub czas przy kawie. Można zdobyć zaproszenia na finał Pucharu Świata w Planicy, do studia "Podcastu Politycznego", "Dzień Dobry TVN", a także spędzić dzień na serialowym planie.

WOŚP - ile już zebrano i co za to kupiono przez lata

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: tvn24.pl

TAGI:
WOŚP34. finał WOŚP
