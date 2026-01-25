Pani Henryka ma 100 lat i gra z WOŚP. "Sprawa jest bardzo ważna"

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany przy Urzędzie Miasta Krakowa, podzielił się w mediach społecznościowych nagraniem z ich "prawdziwym skarbem". To Henryka Wałek, która w wieku 100 lat nadal aktywnie wspiera WOŚP.

Pani Henryka najstarszą wolontariuszką WOŚP

Na dołączonym nagraniu pani Henryka mówi, że cieszy się z 34. Finału WOŚP i zaangażowania wolontariuszy, aż "serce skacze z radości". Podkreśliła, że "sprawa jest bardzo ważna".

We wpisie krakowskiego sztabu czytamy, że stulatka jest "emerytowaną nauczycielką chemii, a jednocześnie kobietą o niezwykłym życiorysie" - "jako członkini konspiracyjnego ruchu oporu "Monika" została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej. Dwukrotnie aresztowana, była więziona przez NKWD oraz Służbę Bezpieczeństwa. Posiada stopień podporucznika".

W swojej wirtualnej skarbonce pani Henryka do późnego niedzielnego wieczora uzbierała ponad 210 tysięcy złotych.

Przekazała także na aukcje "wyjątkowy rękopis projektów mody z lat 40." XX wieku.

WOŚP gra trzecią dekadę

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od ponad 30 lat Fundacja WOŚP - dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993-2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci, ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku na leczenie chorób płuc.

