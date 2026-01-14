Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Maciej Musiał zaprasza do poloneza. W ramach WOŚP

Maciej Musiał
Atrakcje 34. Finału WOŚP
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Polonez z Maciejem Musiałem na studniówce, weselu, a nawet bez okazji, przed osiedlowym sklepem? Niedługo będzie to możliwe. Aktor zaprasza do wspólnego tańca w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zapewnia, może to zrobić w stroju z ekranizacji "Pana Tadeusza". Hasło tegorocznego Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

W opisie aukcji Maciej Musiał poinformował, że z osobą, która ją wygra - lub ze wskazaną przez nią osobą - wybierze się na "studniówkę, wesele znajomych lub domówkę". "Zatańczymy sobie razem poloneza" - obiecuje aktor. Jak dodaje, może to zrobić w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz" lub w garniturze.

Maciej Musiał gra z WOŚP

Artysta ma również pomysł na resztę imprezy, gdy dźwięki poloneza już ucichną. "Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem" - czytamy. Aukcję zrealizować można na terenie całej Polski do końca grudnia przyszłego roku.

Aktor poinformował o licytacji na swoim Instagramie we wtorek. Udział wzięło w niej już 29 osób, a aktualna cena wynosi 34 250 złotych (stan na godzinę 12.40 w środę).

Fani Musiała nie kryją radości. "Czy opcja poloneza na weselu uwzględnia rolę pana młodego?", "I to się nazywa kultura i rozrywka", "Idealna osoba towarzysząca, "Podobno w bankach są już osobne okienka na kredyty na tę aukcję" - to tylko kilka spośród kilkuset komentarzy pod nowym postem. Autorzy niektórych z nich chwalą kreatywność aktora, przypominając o jego zeszłorocznym pomyśle na wsparcie WOŚP.

Przypomnijmy: Maciej Musiał wsparł 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oferując posprzątanie mieszkania w rytm utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi. W ramach licytacji zebrano 136 tys. złotych, a jej zwycięzca, Fundacja Zróbmy sobie Kraków, wylicytowane sprzątanie przekazała na rzecz oddziału onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

34. Finał WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosław Sikorski gra dla WOŚP. Zaprasza na szczególne spotkanie

Radosław Sikorski gra dla WOŚP. Zaprasza na szczególne spotkanie

Polska
Owsiak: to jest nasz największy sukces

Owsiak: to jest nasz największy sukces

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP
Czytaj także:
imageTitle
Biegacz uderzył w skoczków. "Każdy zdyskwalifikowany oszukuje celowo"
EUROSPORT
Tomasz Maciejewski
Demografia wymusza zmiany. Czym będą "pokoje narodzin" w szpitalach?
Piotr Wójcik
Pilne
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
METEO
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
WARSZAWA
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
WARSZAWA
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
39-latek nie żyje, brat z zarzutem zabójstwa
Poznań
Chmura dymu po pożarze kurnika
Duży pożar kurnika, chmura dymu nad miastem
Łódź
imageTitle
16-latek zachwycił świat. "Najlepszy debiut w historii?"
EUROSPORT
Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach
Awaria w Kielcach. Część miasta bez dostaw ciepła
Kielce
hpv zgnila pomarancza owoc reka shutterstock_2031463946
Wirus, który nie daje objawów. Potem gnijący twór, który zabija. "Mamy wszystko, by tak nie było"
Agata Daniluk
Zabezpieczony pistolet
Pił i zaczepiał, aż wyrzucili go z lokalu. Wrócił z bronią
Poznań
Rosyjscy żołnierze przewożą system Oriesznik na teren Białorusi
"Te działania grożą rozszerzeniem i zaostrzeniem wojny". USA oskarżają Rosję
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Najpierw śnieg, później marznące opady. Może być ślisko
WARSZAWA
Protest przeciwko SCT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie
Sąd rozpatrzył skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie
Kraków
Zwłoki 73-latki były w jej pokoju w hostelu.
Zamieszkała w hostelu na czas przeprowadzki. Prokuratura ustaliła, kto ją zabił
Łódź
Donald Trump
Trump o "zdobyciu" Grenlandii. "NATO powinno przewodzić"
Świat
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
BIZNES
imageTitle
"Kampania oszczerstw". Ostry konflikt mistrzowskiej pary
EUROSPORT
Imigranci opuszczający USA
Więcej imigrantów wyjechało niż przyjechało. Po raz pierwszy od pół wieku
Świat
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
BIZNES
Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS
PiS szuka kandydata na premiera. Kaczyński "ma w głowie nazwisko"
Polska
Julio Iglesias
"Wykorzystywał mnie prawie każdej nocy". Julio Iglesias oskarżony
Świat
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
WARSZAWA
apteka, leki
Tego absolutnie unikaj! "Leki mogą stracić swoje właściwości"
Zdrowie
Pobicie o podłożu kibicowskim. Policja poszukuje sprawców
"Pobili pokrzywdzonego na tle kibicowskim". Apel policji
Katowice
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto molo w Sopocie
METEO
11-latek potrącony na przejściu
Kierowca autobusu potrącił 11-latka na przejściu dla pieszych
Opole
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
BIZNES
Kobieta poszukiwana po ataku na seniorkę
Seniorka zaatakowana nożem na ulicy. Zatrzymano nastolatkę
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica