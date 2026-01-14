Maciej Musiał zaprasza do poloneza. W ramach WOŚP

Atrakcje 34. Finału WOŚP Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W opisie aukcji Maciej Musiał poinformował, że z osobą, która ją wygra - lub ze wskazaną przez nią osobą - wybierze się na "studniówkę, wesele znajomych lub domówkę". "Zatańczymy sobie razem poloneza" - obiecuje aktor. Jak dodaje, może to zrobić w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz" lub w garniturze.

Maciej Musiał gra z WOŚP

Artysta ma również pomysł na resztę imprezy, gdy dźwięki poloneza już ucichną. "Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem" - czytamy. Aukcję zrealizować można na terenie całej Polski do końca grudnia przyszłego roku.

Aktor poinformował o licytacji na swoim Instagramie we wtorek. Udział wzięło w niej już 29 osób, a aktualna cena wynosi 34 250 złotych (stan na godzinę 12.40 w środę).

Fani Musiała nie kryją radości. "Czy opcja poloneza na weselu uwzględnia rolę pana młodego?", "I to się nazywa kultura i rozrywka", "Idealna osoba towarzysząca, "Podobno w bankach są już osobne okienka na kredyty na tę aukcję" - to tylko kilka spośród kilkuset komentarzy pod nowym postem. Autorzy niektórych z nich chwalą kreatywność aktora, przypominając o jego zeszłorocznym pomyśle na wsparcie WOŚP.

Przypomnijmy: Maciej Musiał wsparł 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oferując posprzątanie mieszkania w rytm utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi. W ramach licytacji zebrano 136 tys. złotych, a jej zwycięzca, Fundacja Zróbmy sobie Kraków, wylicytowane sprzątanie przekazała na rzecz oddziału onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

34. Finał WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło tegorocznego Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".